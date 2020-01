Dries Mertens è sempre più lontano dall'essere recuperato e nella sfida fondamentale di lunedì sera contro l'Inter, salvo miracoli non ci sarà. L'attaccante belga sta continuando a svolgere lavoro personalizzato e non sarà a disposizione di Gennaro Gattuso per la sfida contro quello che potrebbe essere il suo futuro.



KO ANCHE IL RINNOVO - Mertens ha sempre dato la sua priorità al Napoli e ha sempre voluto provare a rinnovare il suo contratto in scadenza di contratto a fine stagione. Non a qualunque condizione però e anche l'ultima proposta presentatagli da Aurelio De Laurentiis è finita ko esattamente come lui in vista della gara contro l'Inter. Il centravanti belga dal 10 gennaio rischia di liberarsi verso l'estero al costo di una clausola rescissoria incredibilmente bassa, ma su di lui incombe soprattutto la possibilità di firmare, dal 31 gennaio in poi, a parametro zero con un nuovo club.



L'INTER RESTA IN CORSA - E fra i club che restano fortemente interessati all'acquisto di Mertens c'è ancora proprio l'Inter che nel direttore sportivo Piero Ausilio ha un grandissimo estimatore. Più volte il ds nerazzurro ha provato l'acquisto nel corso degli ultimi anni, ma ora, con la possibilità di acquistarlo a parametro zero, l'Inter rappresenterebbe per il belga un'occasione da non lasciarsi scappare. Oltre ai nerazzurri ci sono anche Roma, Atletico Madrid, diversi club inglesi e tedeschi anche se è sfumata la pista Borussia Dortmund che ha virato sul giovanissimo Haaland. Chi la spunterà si vedrà dopo la chiusura del mercato invernale. Per ora, salvo miracoli, Mertens guarderà Napoli-Inter davanti alla tv, aspettando di capire quello che sarà il suo presente, ma soprattutto il suo futuro.