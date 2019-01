Il Napoli è al lavoro per trattare diversi rinnovi dei suoi giocatori, da Hamsik a Callejon, passando per Albiol sono tanti gli accordi in dirittura d'arrivo per i partenopei. Tra questi però, non c'è il belga Dries Mertens, il quale come riporta Il Mattino, ha pretese di stipendio troppo alte secondo Aurelio De Laurentiis. Molto probabile una sua cessione a fine stagione.