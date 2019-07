Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha risposto alle domande dei tifosi da Dimaro.



COSA PENSAVI DI NAPOLI PRIMA DI ARRIVARE - "Ero già venuto per l'Europa League quando giocavo con l'Utrecht, già ne ero innamorato. Per fortuna mi hanno chiamato e non ci ho pensato un secondo".



COSA DARESTI PER LO SCUDETTO - "Il mio corpo! Stiamo provando tutto, il secondo posto lo so che non va bene, per noi però è anche un trofeo essere lì perchè stiamo facendo di tutto, dobbiamo essere fieri di essere qui".