Genoa e Napoli sono in campo per la trentunesima giornata di Serie A. L'ha sbloccata Dries Mertens quasi allo scadere del primo tempo, con un destro a giro che si è infilato nell'angolino.



Esultanza particolare per l'attaccante belga. Dopo il gol realizzato, infatti, ha imitato l'esultanza di Callejon di queste ultime giornate mettendo la mano sotto al mento ed alzando la testa. Che sia un segnale di tentativo da parte dei compagni di trattenere lo spagnolo ancora a Napoli? Una cosa sembra essere certa: la dedica era tutta per l'ex Real Madrid.