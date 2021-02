Napoli e Benevento sono in campo per la ventiquattresima giornata di Serie A. Gli uomini di Gattuso hanno bisogno dei tre punti per riavvicinarsi alla zona Champions, mentre i sanniti corrono ancora per ottenere quanto prima la salvezza.



In campo dal 1' finalmente si rivede Dries Mertens. Il belga torna titolare dopo 74 giorni. L'ultima volta è stata contro l'Inter lo scorso 16 dicembre. Oggi Mertens festeggia le 250 presenze con la maglia del Napoli.