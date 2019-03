Al termine della partita vinta dal suo Belgio contro la Russia per le qualificazioni a Euro 2020, l'attaccante del Napoli Dries Mertens ha parlato così a Sportmediaset del suo futuro: "Io ho un altro anno di contratto e poi al proprietario della mia casa non ho ancora detto niente visto che il mio accordo finisce nel 2020. Vediamo, ma a Napli sto bene e non sto pensando a nient'altro. Milik ha detto che meriterei la fascia di capitano? Voleva solo dire che io sto bene con tutti, mi piace andare a cena e festeggiare insieme ai compagni. Mi fa piacere, ma abbiamo tanti giocatori come Insigne, Callejon e altri che possono fare il capitano".