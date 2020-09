Dries Mertens, autore del 2-0 del suo Napoli contro il Parma, ha parlato così a DAZN nel post partita: "Giocare alle 12.30 è difficile, faceva caldo il il campo non era buono. Nella ripresa abbiamo fatto decisamente meglio rispetto al primo tempo, dove abbiamo sbagliato troppo nell'ultimo passaggio. Osimhen? Può fare la differenza, così come gli altri ragazzi in panchina a partire da Petagna. Ancora non ho parlato con Gattuso, ma lui voleva vincere questa gara a tutti i costi. Anche a Napoli ci siamo allenati alle 12.30 per essere pronti, questa deve essere la mentalità per la stagione".