Dries Mertens, attaccante del Napoli, parla a Sportmediaset di Lukaku e dell'Inter: "Inter da scudetto? Sì, hanno fatto un grande mercato: Lukaku è un grande acquisto. Lui voleva venire in Italia, sono felice per lui, segnerà tanti gol e diventerà importante. Buu a Lukaku? Purtroppo non è una cosa nuova, ricordiamoci di quello che è successo l'anno scorso con Koulibaly. I tifosi del Napoli poi lo hanno accolto allo stadio intonando il suo nome, speriamo che a Romelu succeda la stessa cosa, anche se di questo non ne abbiamo ancora parlato".