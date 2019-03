Dries Mertens ha parlato a Sky Sport al termine della gara tra Roma e Napoli: "Oggi abbiamo meritato per il primo tempo dove non abbiamo fatto più gol. Nel secondo tempo abbiamo fatto il nostro gioco. Questi sono passi in avanti per la squadra, non pensiamo solo a Londra ma a tutte le partite. Dobbiamo continuare anche in vista dell'anno prossimo, stiamo facendo passi in avanti. Mi fa piacere fare gol, ho raggiunto giocatori importanti e voglio continuare a fare gol. La stagione non è ancora finita, vediamo. Quando Marek è andato via mi è dispiaciuto ma mi ha fatto anche piacere perché potevo segnare di più e provare a raggiungerlo (ride, ndr). Nel duello con Kolarov che è una bestia mi ha toccato il ginocchio e mi faceva un po' male, ma è tutto a posto".