Il Napoli vince 2-1 in casa del Genoa, a segno anche Dries Mertens che a fine partita commenta a Sky Sport: "Stiamo facendo sempre meglio, sappiamo cosa fare in campo e si vede. L'esultanza per Callejon? Ho giocato sette anni con lui e mi fa male pensare che possa andare via. Sapere che resta qui, giocando gratis perché tiene molto alla maglia è un esempio straordinario: poteva andarsene in vacanza, quindi dopo un gol merita la dedica. Vittoria per lui? Non esageriamo (ride, ndr). Siamo contenti di questa sua scelta, quando si fa una scelta negativa tutti criticano, solitamente si parla meno di una decisione positiva".