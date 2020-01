Brutte notizie per Gennaro Gattuso che, dopo la gara contro l'Inter, non avrà a disposizione Dries Mertens neanche per la gara contro la Lazio a questo punto fondamentale per il proseguo della stagione.



RESTA IN BELGIO - L'attaccante belga era atteso in Italia nella giornata di ieri di rientro dal Belgio dove è volato ormai da tempo insieme al suo preparatore e al suo fisioterapista personale per curarsi dall'infortunio che lo sta tenendo lontano dai campi da gioco. Nulla da fare però perché Mertens resterà ad Anversa almeno fino al 15 gennaio con l'approvazione del club.



SALTA LA LAZIO - Mertens salterà quindi sicuramente la gara contro la Lazio in programma sabato alle 18 e verosimilmente salterà anche la gara degli ottavi di Coppa Italia contro il Perugi in programma martedì 14 gennaio. E i rumors sul suo futuro continuano ad aleggiare con Roma e Inter interessatissime ad acquistarlo a parametro zero a fine stagione.