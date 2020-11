Anche l'attaccante del Napoli Dries Mertens ha voluto la testimoniare a Sky Sport la sua tristezza per la morte di Diego Armando Maradona: "E' stato un brutto momento. Per me e non posso neanche pensare per tutte le persone che hanno vissuto qui, per tutta Napoli. Diego è stato importante per la società, per la città, per il Sud. L'ultima immagine che ho di Maradona è di un uomo che rideva e che amava il calcio, che quando toccava il pallone faceva qualcosa di straordinario. Oggi c'era il sole, c'era un bel tempo, questo ci fa capire che bisogna andare avanti. Era dura oggi mettere la maglia, ero emozionato. E' difficile da spiegare".