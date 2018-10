Dries Mertens, attaccante del Napoli, è intervenuto dopo il pareggio contro la Roma al microfono di Sky Sport: "E' difficile parlare subito dopo la partita. E' un peccato, oggi potevamo fare tre punti. Oggi dovevamo fare di più. Abbiamo avuto occasioni. La Roma gioca, ha fatto bene, ha qualità. Ma non so quanti tiri abbiamo fatto in porta noi ed è un peccato. Titolare alla prossima? Volevo partire dall'inizio in una partita così, sappiamo com'è questa partita. Volevo giocare".