Di questi tempi a Napoli si respira un'aria piuttosto tesa nonostante il buon risultato ottenuto a Liverpool contro i campioni d'Europa in carica e nonostante gli ultimi segnali distensivi da parte del patron Aurelio De Laurentiis. Diversi giocatori sono da considerarsi ancora in bilico anche per l'imminente futuro: da Allan a Insigne, da Koulibaly a Mertens.



TEMPI BRUTTI - Ed è stato proprio il belga a riaccendere la polemica sui social condividendo una video-story su Instagram in cui accoglie ​Tommaso Starace, magazziniere del Napoli, rientrato al lavoro dopo un incidente. Ma sono le parole che accompagnano il video a fare discutere; il talento classe '87 ha infatti scritto: "Grazie per darmi il sorriso in questi brutti tempi".

Parole chiare e forti che vanno a sommarsi alle polemiche che hanno investito la società partenopea in quest'ultimo periodo e che vedono proprio in Mertens uno degli elementi più discussi e contestati da parte di società e tifoseria.