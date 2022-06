I tifosi del Napoli si preparano a salutare Dries Mertens. Il contratto del belga scadrà tra due giorni e restano sempre più dubbi per quanto riguarda una sua permanenza.



L'ultimo contatto tra le parti sembra risalire alla mail inviata dagli avvocati del giocatore con quella richiesta di 4 milioni bonus inclusi rifiutata, però, da De Laurentiis. Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del Calcio Napoli, precisa che non c'è stata nessuna nuova offerta da parte del Napoli a Mertens. Si resta fermi ognuno sulle proprie posizioni, non è stata presa una decisione per il futuro.