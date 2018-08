Sabato ritorna la Serie A e con la seconda giornata del campionato 2018-19, a partire dalle 20.30 tornerà anche l'appuntamento con il big match trasmesso in esclusiva da DAZN che per l'occasione sarà Napoli-Milan. Una sfida ricca di fascino con Carlo Ancelotti, neo allenatore degli Azzurri che sfida il suo passato e si troverà contro sia in panchina Gennaro Gattuso, che con lui ha reso grande il club rossonero sia Leonardo, anche lui suo ex-giocatore e oggi direttore tecnico rossonero. Per il Milan sarà la gara d'esordio (dopo il rinvio del match con il Genoa), mentre il Napoli andrà in cerca di conferme dopo la convincente vittoria contro la Lazio di sabato scorso, altra gara trasmessa da DAZN.

la Serie B altra grande esclusiva di DAZN che la trasmetterà integralmente in esclusiva. E per il primo mese vedere le partite su DAZN è GRATIS grazie all'offerta lancio per i nuovi abbonati.





Già, ma come fare ad abbonarsi e, soprattutto, come vedere le partite con DAZN? Ce lo state chiedendo in tanti e la risposta parte da un presupposto, che è lo stesso che vi ha portato qui su Calciomercato.com, ovvero una connessione a Internet attiva. Sì perchè DAZN è un servizio di streaming che è fruibile da tanti e differenti device. I metodi sono 4: Scaricando l'applicazione sulla propria TV connessa ad internet. Nelle Smart Tv è infatti possibile ricercare e installare l'app di DAZN attraverso la quale immettere i propri dati e guardare le partite. E' disponibile per tanti modelli sia di Smart TV che di Android TV che, infine, di Apple TV. Sei in giro e non sei davanti alla tv? Puoi installare l'app di DAZN sul telefono o sul tablet, inserire i tuoi dati di abbonamento e guardare le partite anche lontano da casa. Android o Apple? Non fa differenza. Il metodo più semplice, quello che, probabilmente si utilizza per attivare l'abbonamento: il computer. Basta aprire il sito di DAZN e fare il login per vedere le partite e allo stesso tempo potrai commentare il LIVE su Calciomercato.com insieme agli altri utenti per dire la tua. Non hai una smart tv connessa ad internet, ma la tua console lo è? Per XBOX One e per Playstation 4 è stata sviluppata l'app di DAZN, scaricala e usa la tua consolle per guardare le partite in tv. La Serie A sta entrando nel vivo, la Serie B è pronta a ripartire, e poi Ligue 1, Liga spagnola, Copa Sudamericana e tanto altro ancora Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND.

Oltre a Napoli-Milan DAZN trasmetterà anche Spal-Parma e Frosinone-Bologna, ma insieme alle tre gare di Serie A prenderà finalmente il via ancheE per il primo meseLa Serie A sta entrando nel vivo, la Serie B è pronta a ripartire, e poi Ligue 1, Liga spagnola, Copa Sudamericana e tanto altro ancora