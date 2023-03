Dopo gli impegni della Nazionale per le qualificazioni a Euro 2024, torna il campionato e lo fa in grande stile con il big match del Maradona tra Napoli e Milan. La sfida è solo la prima che vedrà contrapporsi azzurri e rossoneri,

che ad aprile si sfideranno anche sul palcoscenico più importante d’Europa, quello della Champions League, per i quarti di finale. Per gli esperti il primo atto è di segno azzurro, il Napoli infatti è favorito a 1,90, si sale a 4,25 per il blitz dei rossoneri, che hanno vinto soltanto 2 degli ultimi 16 incroci di campionato contro i campani, il pareggio è a 3,50. Dopo il forfait di Osimhen, Spalletti è pronto a dare spazio a Simeone che è stato il match winner all’ andata: la sua rete è a 2,75. Interessante il dato che vede il Napoli la squadra che ha segnato più gol di testa nei maggiori cinque campionati europei (15 reti) e il Milan quella che ne ha subiti di più in Serie A (10): un colpo di testa vincente dell’argentino è a 7,50. Tra i candidati a segnare spicca anche Kvaratskhelia, a 2,75, mentre nel Milan il primo candidato è Giroud, che in campionato ha segnato nelle ultime due sfide contro il Napoli, il suo timbro nel match è a 4,00. Dopo le sconfitte con Juventus e Spezia, l’Inter è obbligata al successo con la Fiorentina per non dare altri vantaggi alle avversarie. I nerazzurri sono ampiamente favoriti, a 1,77, il quinto successo consecutivo in campionato della viola è a 4,75 mentre il pareggio si gioca a 3,60. Il Goal prevale a 1,65, contro il No Goal a 2,10. Avanti di poco l’Over, offerto a 1,75, mentre un esito con meno di tre reti si gioca a 1,95. La Lazio, dopo la vittoria nel derby, si gode il secondo posto in classifica ma, per non perderlo, deve fare bottino pieno con il Monza all’U-Power Stadium: il successo biancoceleste è a 2,15, la vittoria dei padroni di casa vale 3,50, il segno X è a 3,30. La sfida di andata terminò con la vittoria per 1 a 0 dei capitolini, lo stesso esito che si ripete è un’ipotesi a 6,50. La Juventus punta a proseguire il suo periodo positivo contro il Verona, senza vittorie nelle ultime cinque gare e in zona retrocessione. I bianconeri - mai sconfitti nelle ultime 15 sfide interne con i veneti – sono nettamente favoriti, a 1,42, la vittoria dei gialloblù è a 8,50, il pareggio a 4,40. Dopo la sconfitta del derby, la Roma ha una grande occasione in casa contro la Sampdoria, reduce dal primo successo interno della stagione: nessun dubbio sul successo giallorosso, a 1,42, contro l’8,50 per la vittoria dei blucerchiati e 4,40 del pareggio.