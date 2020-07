Nella serata di ieri Napoli e Milan non sono andate oltre il 2-2 al San Paolo. Ha fatto molto discutere l'arbitraggio di La Penna, specialmente nelle due aree di rigore. L'ex arbitro italiano Carmine Russo ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli proprio riguardo gli episodi della gara di ieri:



"Quello a favore del Milan non era calcio di rigore. È Bonaventura ad andare su Maksimovic e a toccargli la gamba, non viceversa. Però non è possibile l'intervento del VAR in questo caso perché si tratta di una valutazione soggettiva. La Penna era in buona posizione però non sempre si riesce a giudicare. In Italia ci sono troppi rigori. Con il VAR è ovvio che si diventi più pignoli nell'interpretazione del regolamento".