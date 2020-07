È Napoli-Milan il posticipo di questa sera in programma alle 21.45 al San Paolo. Gattuso sceglie Callejon in attacco con Mertens e Insigne. Fuori Manolas in difesa, c'è Maksimovic in coppia con Koulibaly. In mediana gioca Lobotka e non Demme. Di seguito le formazioni ufficiali:



NAPOLI - Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.



MILAN - ​Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Paquetá, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.