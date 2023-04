è il posticipo domenicale e il big match più atteso della 28esima giornata di campionato. Il calcio d'inizio sarà dato a partire dalle 20.45 al Diego Armando Maradona e sarà il primo dei tre confronti (gli altri due validi per i quarti di finale di Champions League) che metteranno davanti da avversari i padroni di casa allenati da Lucianoe gli ospiti di Stefano. Non ci sarà per infortunio Victorcannoniere principe degli azzurri e in vetta alla classifica dei cannonieri in Serie A. Il nigeriano non sarà l'unico assente dato che anche per i rossoneri mancheranno Zlatane PierreSfida numero 150 in Serie A tra Napoli e Milan: i rossoneri hanno vinto soltanto due degli ultimi 16 incroci di campionato contro gli azzurri (5N, 9P), ma i due successi sono arrivati nel corso delle ultime cinque gare (3P). Il Milan ha vinto entrambe le ultime due trasferte contro il Napoli in Serie A e solo una volta ha ottenuto tre successi di fila in casa dei campani nel massimo torneo: nel periodo tra il 1948 e il 1951.nei maggiori cinque campionati europei 2022/23 (il Napoli, 15, inclusa una all’andata decisiva di Simeone contro i rossoneri)di testa (il Milan, 10) – nei maggiori cinque tornei solo Angers (12), Eintracht Francoforte, Bournemouth e Southampton (11 ciascuna) hanno fatto peggio del Diavolo.Il Milan è la vittima preferita in Serie A di: quattro gol, inclusa la sua prima doppietta nella competizione (25 agosto 2018, Napoli-Milan 3-2) – il polacco si sta facendo notare in questo torneo più per gli assist (sette) che per i gol (tre) e insegue il suo record di passaggi vincenti in una stagione di Serie A (10 nel 2020/21).ha segnato nelle ultime due sfide contro il Napoli in campionato e potrebbe diventare il primo giocatore del Milan a trovare il gol in tre match di fila contro i partenopei in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, Brahim Diaz, Leao; Giroud.