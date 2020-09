La trattativa per portare Arkadiusz Milik alla Roma sembra essersi finalmente sbloccata. Il centravanti polacco di avvicina al club capitolino e presto potrebbe esserci la stretta finale.



Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera quella di oggi dovrebbe essere la giornata decisiva per trovare l'accordo finale. Al Napoli andrebbero 18 milioni come parte fissa più 4 milioni di bonus e altri 4 in caso di qualificazione della Roma alla Champions League 2021/22.