Sono momenti difficili per Arek Milik. Dopo aver rifiutato il rinnovo e la mancata cessione nell'ultima sessione di mercato il centravanti polacco è stato messo fuori rosa dal Napoli che lo aveva già rimpiazzato con Victor Osimhen.



Nel mercato di gennaio per lui ci sarà bisogno di trovare una nuova squadra urgentemente, altrimenti salterà l'Europeo. Il suo agente, David Pantak, è al lavoro per una sistemazione. Secondo quanto scritto da Tuttosport ci sarebbero tre club di Serie A pronti ad accoglierlo tra due mesi, ovvero Fiorentina, Roma e soprattutto Inter, che cerca un attaccante come vice Lukaku.