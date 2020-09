L'approccio dicon ilè stato veramente importante. I tifosi azzurri, orfani di, avevano bisogno di un nuovo centravanti capace di far sognare.Ma ecco lo stop, l'infortunio al legamento crociato nell'impegno in nazionale nell'ottobre 2016, con la sua Polonia. Il. Milik non è più tornato quel giocatore che il Napoli ha sempre supportato dandogli altre possibilità.ma il polacco ha deciso che il suo futuro doveva essere lontano dal Vesuvio. Così eccol'attaccante più costoso della storia del Napoli.- Il Napoli lo ha dunque messo sul mercato, con lainizialmente pronta a sferrare l'attacco. La presenza di Sarri avrebbe giocato un ruolo importante, ma con l'esonero del tecnico toscano gli scenari sono cambiati.preferisce(pista ora complicata) e, con Milik che rappresenta la terza scelta, ma solo il prossimo anno a parametro zero. Il giro di punte è proprio lì, perché laha sferrato l'attacco per il polacco come erede dell'ex centravanti del City. Sembrava essere veramente ad un passo il trasferimento, con Milik che aveva anche accettato la destinazione capitolina. C'è stata però frenata tra Napoli e Roma nella trattativa, con De Laurentiis che spinge per ottenere un conguaglio di 20 milioni nello scambio con- Al momento Milik è in una situazione di stallo. A Castel di Sangro non ha vissuto un'amichevole semplicissima, dato che nella mezz'ora disputata proprio contro ilha mostrato molte incertezze, un momento no dal punto di vista psicologico e sono piovuti anche i fischi da parte dei tifosi del Napoli. Nel pomeriggio sarebbe potuto scendere nuovamente in campo con la maglia del Napoli, questa volta senza tifosi sugli spalti.È tornato due giorni fa dall'impegno con la Polonia, ma questo non vuol dire nulla: con lui anche Zielinski, Insigne, Meret, Di Lorenzo, Lobotka, Hysaj e Maksimovic hanno ripreso mercoledì gli allenamenti, ma figurano ugualmente tra i convocati. Segno che nel reparto offensivo non c'è spazio per lui, così come per(che non prenderà parte all'amichevole per scelta tecnica).- Inevitabilmente Milik è finito ai margini di questo Napoli. Gattuso non punterà più su di lui e difficilmente lo porterà a Lisbona per l'ultimo impegno precampionato. Al momento la speranza da parte di giocatore e società è quella di chiudere la cessione:Resta viva l'ipotesi, anche se non è più semplice come prima. C'è lache cerca un centravanti, ma se al momento non è una destinazione gradita al calciatore che ha voglia di giocare in Europa. Infine ecco quella che prende quota, il: i tedeschi qualche settimana fa hanno già fatto un sondaggio pere potrebbero fare presto la prima offerta, anche se con una proposta d'ingaggio inferiore rispetto alla Roma. L'ultima ipotesi, che rischia ora di diventare concreta, è quella di stareIl Napoli ha tante soluzioni lì davanti, con Osimhen, Mertens e Petagna per un posto nel 4-3-3 (due nel 4-2-3-1).