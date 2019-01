Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli, parla a La Domenica Sportiva dopo la vittoria sul Sassuolo in Coppa Italia: "È una grande possibilità, vogliamo arrivare fino in fondo in questa competizione. Oggi abbiamo sbagliato tanto, ma abbiamo vinto e siamo molto felici. A Napoli non esistono titolari, penso che in questo periodo sto giocando di più e di questo solo felice. Ma so che questa partita non è stata una delle migliori fatte dal Napoli. Dobbiamo concentrarci sulla prossima gara contro la Lazio. Non è facile tornare dopo la sosta e vincere, ma siamo riusciti a fare il nostro dovere".