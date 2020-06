Arek Milik ha scelto: non rinnoverà il suo contratto in scadenza 30 giugno 2021 e lascerà inevitabilmente il Napoli nel corso dell'estate. Lo riporta il Corriere dello Sport che sottolinea come la punta polacca abbia rifiutato l'ultima proposta di Aurelio De Laurentiis per prolungare l'attuale accordo.