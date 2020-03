Secondo TuttoSport, il Milan è pronto ad aprire la una trattativa con il Napoli per sostituire Zlatan Ibrahimovic: "L’obiettivo, al momento, è già stato individuato: si tratta di Arkadiusz Milik, 26 anni appena compiuti a fine febbraio. Non esattamente un Under 25, ma comunque sufficientemente giovane per poter rientrare nel progetto che Ivan Gazidis sta portando avanti, con o senza Ralf Rangnick. Milik a Napoli guadagna 2.2 milioni di euro all’anno, e anche sotto l’aspetto economico siamo in linea con i parametri rossoneri. Infine la sua scelta di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2021, mette un po’ con le spalle al muro il Napoli, che sarà costretto a cederlo in estate, per non perderlo a zero euro un anno dopo, per di più non potendo nemmeno chiedere per intero il valore del giocatore (al momento intorno ai 35-40 milioni di euro), vista l’imminente termine del contratto. A questo punto diventerà decisiva la volontà del giocatore: se ha fatto capire chiaramente di non voler rimanere al Napoli, ancora non ha espresso preferenze sul fatto di rimanere in Italia o scegliere un altro campionato. Nel primo caso, il Milan potrebbe giocarsi al meglio le proprie carte, non avendo grandissima concorrenza interna".