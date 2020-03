In casa Napoli è da mesi che si lavora ai rinnovi dei giocatori, ci si prepara per organizzare già la prossima stagione. Uno dei dubbi più grandi riguarda la presenza o meno di Arek Milik.



Il centravanti polacco ha un contratto in scadenza il prossimo giugno 2021. Ma il rinnovo non sembra essere una sua priorità.



Il Napoli ci ha provato a più riprese. De Laurentiis è arrivato ad offrire 4 milioni di ingaggio. Però a quanto pare il discorso non sarebbe di natura economica. C'è dell'altro ed il suo nome è Dries Mertens. Milik ha voglia di giocare, di essere l'attaccante di riferimento. A quanto pare a Napoli difficilmente potrà essere così, dato che lo stesso Mertens è ad un passo dal rinnovo. Ne scrive così il Corriere dello Sport.