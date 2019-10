Il gol ritrovato contro il Verona e le parole post-partita di Arkadiusz Milik fanno ben sperare i tifosi del Napoli in vista del futuro, ma come riportato da Il Mattino ancora c'è grande distanza fra la proposta del presidente Aurelio De Laurentiis e la richiesta del giocatore per rinnovare l'attuale contratto in scadenza 30 giugno 2021.