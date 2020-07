Arkadiusz Milik si è promesso alla Juventus. Lo riporta Sky Sport, con il Napoli che per questo motivo sta andando con forza su Victor Osimhen, attaccante del Lille che ha già parlato con De Laurentiis e Gattuso. Milik ha deciso di non rinnovare il contratto per sposare il progetto bianconero. Ora la Juve dovrà trattare coi partenopei.