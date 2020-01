Arkadiusz Milik continua a segnare, ma il rinnovo di contratto con il Napoli slitta con la stessa continuità con cui il polacco segna. E allora cresce l'interesse dall'estero per la punta.



SIMEONE... - Il 25enne ex Ajax piace in Premier e, secondo quanto riferito dallo spagnolo As, anche all'Atletico Madrid. Simeone da tempo cerca una punta, ma al momento ha dato priorità ad altri profili, tra cui una vecchia conoscenza degli azzurri, Edinson Cavani. L'uruguaiano non rinnoverà con il PSG, e da giugno sarà libero di accasarsi dove meglio crede. Per lui l'Atletico è già molto avanti, così Milik piace ma un affondo è possibile solo in caso di cessioni nel reparto offensivo.



RINNOVO - E intanto il Napoli continua a lavorare per prolungare il contratto del polacco, attualmente in scadenza nel 2021. I contatti tra il ds Giuntoli e il procuratore della punta, David Pantak, sono costanti. L'idea è di portare la scadenza al 2024, con adeguamento dell'ingaggio, ad oggi fermo a 2,5 milioni di euro a stagione. Milik vuole restare a Napoli, il Napoli vuole blindarlo. L'interesse dell'Atletico Madrid potrebbe rappresentare la scossa giusta per l'accelerazione finale.