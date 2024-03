Napoli, missione sorpasso contro l’Atalanta: per i bookie Calzona si affida a Osimhen per una vittoria ad alta quota

un' ora fa



Napoli e Atalanta si sfidano alla vigilia di Pasqua nella partita che inaugura la 30° giornata di Serie A. Testa a testa che dirà molto anche per la corsa Champions, in cui per il Napoli è vietato sbagliare: secondo i betting analyst si gioca a 2,10 la vittoria che varrebbe il momentaneo sorpasso dei partenopei nei confronti della squadra di Gian Piero Gasperini (che ha però una partita in meno). I precedenti sorridono agli Azzurri, che hanno vinto gli ultimi scontro diretti. Il colpo esterno degli orobici vale invece tra 3,35 e 3,40 volte la posta, mentre il pareggio, che si è verificato una sola volta negli ultimi diciassette precedenti, oscilla tra quota 3,55 e 3,70. Per i bookie, Francesco Calzona si affida a Victor Osimhen per aggiudicarsitre punti: un gol del nigeriano, che proprio contro l’Atalanta aveva trovato la prima rete in Serie A, vale 2,50 volte la posta. Seguono Giovanni Simeone e Khvicha Kvaratskhelia a 3, mentre, per gli ospiti, Gianluca Scamacca viene proposto a 3,50. Gli analisti di Snai e 888sport si aspettano una partita aperta, in cui il Goal comanda sul No Goal, rispettivamente a 1,57 e 2,25, così come l’Over, a 1,70, prevale sull’Under, a 2. Tra i risultati esatti, infine, spicca il 2-1 a quota 9, mentre per il 2-0 e l’1-2 si sale a 12.