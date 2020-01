Mentre il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è al lavoro per regalare a Gattuso i rinforzi necessari per tentare una complicata rimonta in chiave quarto posto, il Napoli continua a vivere uno stato di tensione al suo interno a causa dell'irrisolta questione delle multe comminate dal presidente Aurelio De Laurentiis ai giocatori protagonisti del famoso ammutinamento del novembre scorso. La novità degli ultimi giorni è che alcuni degli esponenti più rappresentativi dello spogliatoio hanno chiesto la ricusazione dell'arbitro scelto dal club, il giuslavorista Bruno Piacci.



CHE TENSIONE - Da Insigne a Lozano, passando per Zielinski, Manolas, Milik e Mertens, la contestazione che viene fatta dai loro legali è che Piacci sia stato coinvolto già in altre 24 occasioni presso il Tribunale di Napoli per dirimere delle vicende che vedevano coinvolta la società di De Laurentiis, perdendo così la sua supposta "terzietà". Una mossa che avrà l'effetto immediato di ritardare i tempi dell'arbitrato ma anche inasprire il confronto col patron, che appare assolutamente determinato a portare avanti la sua battaglia legale per punire economicamente i giocatori e rivalersi pure sul fronte dei diritti di immagine, con un impatto presunto del 30% sull'ingaggio annuale dei calciatori coinvolti.