È stato uno dei migliori difensori per rendimento della prima parte di stagione, prima della delusione per la mancata convocazione per il Mondiale con l'Inghilterra. Chris Smalling, a 33 anni, è una certezza per la Roma e José Mourinho. Una certezza per il presente, un grande punto di domanda per il futuro: il suo contratto coi giallorossi è infatti in scadenza a giugno e non c'è, a oggi, l'accordo per il prolungamento. L'Inter ha avviato i primi contatti per il colpo a parametro zero, mentre sullo sfondo c'è anche la Juve...