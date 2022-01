Il Napoli pensa al mercato del futuro. In vista della prossima stagione è già stato bloccato il terzino sinistro uruguaiano del Getafe, Mathias Olivera: prenderà il posto dell'algerino Ghoulam, in scadenza di contratto a giugno. Al centro della difesa occhi su Federico Gatti del Frosinone (serie B). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per il reparto offensivo piace il trequartista albanese Nedim Bajrami dell'Empoli.



Intanto il Napoli gira Folorunsho dal Pordenone (che prende Torrasi dall'Imolese, ha l'accordo per Deli della Cremonese e offre Camporese al Cosenza per Gerbo) alla Reggina, che prende pure Kupisz e Pezzella dal Siena via Roma.