Nella giornata di ieri è sorta un po' di preoccupazione, Victor Osimhen ha riscontrato un problema al flessore ed è stato costretto a concludere anzitempo l'allenamento. Oggi sono arrivati gli esami del caso che hanno escluso problemi significativi per il giocatore. Ecco il comunicato del Napoli:



Victor Osimhen in seguito ad un fastidio muscolare avvertito ieri in allenamento, si è sottoposto, questa mattina, a esami strumentali che hanno dato esito negativo ed escluso lesioni. Il calciatore, nella sessione di allenamento, ha svolto personalizzato in palestra e in campo.