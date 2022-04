In casa Napoli c'è grande apprensione. Victor Osimhen si è fermato nel corso dell'allenamento di ieri a causa di un risentimento al flessore ed è scattato l'allarme.



Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, Osimhen avrebbe detto "Sento un po' di dolore, forse è meglio se mi fermo". Lo staff medico e Spalletti gli hanno dato subito il permesso per rientrare in anticipo negli spogliatoi. Il meno preoccupato di tutti è sembrato lo stesso Osimhen, che ha lasciato il centro di Castel Volturno con la sua auto.