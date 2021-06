La mancata qualificazione alla prossima Champions League inevitabilmente cambierà qualcosa nei piani del Napoli. Soprattutto per quanto riguarda il calciomercato in uscita. I due nomi più chiacchierati sono quelli di Koulibaly e Fabián Ruiz, dai quali si potrebbe ricavare una somma importante.



Fabián Ruiz ha mercato, piace tanto alle spagnole e al PSG. L'Europeo potrebbe far lievitare il costo del suo cartellino. Intanto De Laurentiis fissa il prezzo per l'eventuale cessione: il Napoli non ascolterà offerte inferiori ai 60 milioni di euro dato che non ha intenzione di venderlo. Quindi non saranno fatti sconti. Lo riporta oggi La Gazzetta dello Sport.