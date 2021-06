Tra venti giorni Luciano Spalletti potrà essere ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Nel frattempo inizia a comporre quello che sarà il suo staff. Ci sarà un ritorno in azzurro, ovvero quello del preparatore atletico Francesco Sinatti, ma potrebbe non essere l'unico ritorno.



Stando a quanto riporta l'edizione odierna di Repubblica per completare lo staff ci sarebbe il nome di Francesco Calzona, allenatore in seconda quando Sarri era a Napoli. Dopo l'esperienza ai piedi del Vesuvio non ha seguito il tecnico toscano nelle sue esperienze al Chelsea e alla Juventus e lo scorso anno ha lavorato come vice di Di Francesco a Cagliari. Il Napoli lo ha contattato e sta verificando se ci sono margini per concretizzare la trattativa.