Dopo il grande colpo Osimhen, tutto il calciomercato del Napoli è stato incentrato e lo è tuttora sul futuro di Kalidou Koulibaly. Il lungo tira e molla con il Manchester City è stato difficoltoso sin dall'inizio, essendosi svolto in maniera indiretta visti i pessimi rapporti tra il club partenopeo e quello inglese in seguito al mancato trasferimento di Jorginho ai Citizens nell'estate 2018. Due i reparti da rinforzare per il Napoli, ovvero il centrocampo e l'attacco. Si cercava infatti un esterno destro, il dopo Callejon, e si cerca ancora oggi un altro centrocampista capace di giocare sia nel 4-3-3 che nel 4-2-3-1. Veretout il nome che piace tanto al Napoli, però questa è un'operazione che si può tentare solo con l'incasso che arriverebbe dalla cessione di Koulibaly.

Una cifra che non soddisfa minimamente le richieste del presidente azzurro, che ha sperato nell'intervento di altri top club esteri per scatenare un'asta al rialzo. Dalla quale il City è da considerarsi fuori, alla luce anche dei rumors freschi, freschissimi, su una ricca offerta (65 milioni più il prestito di Otamendi) al Benfica per Ruben Dias.- Con l'addio diè stato lasciato un vuoto importante nella difesa delrimpiazzare il brasiliano non è facile e l'obiettivo è quello di farlo con un difensore di livello internazionale. Koulibaly piace,per portare via il giocatore. Così,L'ultima ipotesi si chiama: Koulibaly con Van Dijk formerebbe una coppia da sogno e troverebbe il compagno di nazionale, Sadio Mané. Il Liverpool ha comunque speso quasi 100 milioni in questa sessione per gli acquisti e non appare disposto ad accontentare le richieste di De Laurentiis.- Altrimenti? La soluzione è semplice,uno dei difensori più forti e richiesti d'Europa.e che si ritroverebbe in rosa un calciatore capace di far alzare l'asticella (anche quella degli obiettivi). Il giocatore resterebbe con molto piacere, dato che Napoli per lui e la sua famiglia è pur sempre casa.contro il Parma si è reso protagonista di una gara perfetta e domenica al San Paolo arriva il Genoa, con l'obiettivo di fermare Pandev e compagni per guadagnare altri tre punti importanti per questo avvio di stagione.