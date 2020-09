, difettosa nella scorsa stagione. Napoli tra il quinto ed il settimo posto in serie A? Può darsi, però Ringhio si fa forte del rendimento fatto registrare tra gennaio ed agosto, con la squadra che in questo lasso temporale ha conquistato il terzo posto in campionato, ha vinto la Coppa Italia ed è stata eliminata (solo per inesperienza) dal Barcellona agli ottavi di Champions.Con le operazioni di mercato hanno consolidato la propria candidatura allo scudetto sia l’Inter (gli arrivi di Hakimi e Vidal hanno rinforzato l’organico di Conte) che la Juventus (Arthur, Kulusevski e Morata per arricchire uno scacchiere già sfavillante), mentre il Milan ha preso Tonali per dare al centrocampo le geometrie che mancavano.. Il ds Giuntoli sta operando solo sul mercato in uscita e potrebbe essere l’unico modo per provare ad investire in previsione della chiusura delle contrattazioni (lo stop sarà il 5 ottobre) con il colpo finale: Boga o Veretout, a seconda delle circostanze.Il resto si farà con scambi e prestiti, come fanno tutti gli altri club toccati duramente nelle tasche dal Covid-19. Vecino potrebbe essere il vero sostituto di Allan e Deulofeu l’alternativa a destra, qualora venissero piazzati altrove sia Younes che Ounas e sempre nella considerazione che Lozano è in odore di rivincita. Ma uno di questi esterni già in forza al team partenopeo potrebbe anche rimanere, con ottimo profitto, trattandosi di due elementi talentuosi che devono solo convincersi di esserlo.