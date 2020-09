Il Napoli e la Roma stanno trattando animatamente per provare a trovare la quadra sull'operazione che porterebbe in giallorosso Arkaidusz Milik. Secondo la Gazzetta dello Sport non ci sarà il cartellino di Alessio Riccardi nell'affare, bensì è stato offerto ai giallorossi il prestito (oneroso) di Alex Meret che risolverebbe in un colpo solo sia l'abbondanza di portieri del Napoli che il problema in porta della Roma. La Juve resta spettatrice interessata perché aspetta il via libera per Dzeko.