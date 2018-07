La Premier League guarda ancora in casa Napoli, questa volta per Vlad Chiriches. Dopo l'affare Jorginho-Chelsea, nelle ultime ore si è registrato infatti anche l'interesse dello Stoke City per il centrale difensivo per il quale il club ha già messo sul piatto circa 15 milioni di euro. Secondo Sky Sport, De Laurentiis ha fissato il proprio prezzo che va oltre la cifra proposta: 20 milioni la richiesta.