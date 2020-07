Il Napoli ha rifiutato un'offerta da 65 milioni di euro del Manchester City per Koulibaly e ne chiede 100, ma la trattativa va avanti. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l’agente Ramadani sta mediando i rapporti non idilliaci fra i due club dopo l'affare Jorginho soffiato dal Chelsea alla squadra di Guardiola. Intanto è pronto a entrare in competizione è il Paris Saint-Germain di Leonardo, che dovrà sostituire Thiago Silva.