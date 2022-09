La gara di Champions League tra Rangers Glasgow e Napoli è stata posposta da oggi a domani a causa del lutto per la morte della Regina Elisabetta, con tanto di trasferta vietata ai tifosi azzurri per via della riduzione del numero delle unità disponibili alle forze dell'Ordine.



NO ALL'ANTICIPO - La squadra di Spalletti, si apprende da Tuttosport, avrebbe anche chiesto di giocare alle 18:45, in maniera tale da fare ritorno in Italia prima di giovedì mattina, ma questo non è possibile per ragioni di diritti televisivi. I campani avranno dunque un giorno intero in meno di riposo in vista dell'importante incrocio di campionato contro il Milan.