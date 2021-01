Il 2021 non si è aperto nel migliore dei modi per il Napoli. Victor Osimhen è risultato positivo al Covid-19. Da questa notizia in poche ore sono nate tantissime polemiche perché sono circolati sui social dei video che mostravano il giocatore in Nigeria con amici e parenti mentre festeggiava il suo compleanno il 29 dicembre senza distanziamento e mascherine.



Il Napoli ha già ripreso il giocatore e presto prenderà altri provvedimenti, ovvero una multa nei confronti di Osimhen. Stando a quanto scrive la Gazzetta dello Sport, inoltre, il suo rientro in campo - a questo punto - si allontana. La speranza era quella di riaverlo a metà gennaio per testarlo prima della Supercoppa del 20 gennaio. Ma, tra le altre cose, l'inattività di Osimhen dura da un po' e l'ipotesi di vederlo giocare contro la Juve tra 18 giorni sembra molto remota.