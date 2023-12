Tra infortuni vari, cessioni in vista e qualche incidente di percorso è il momento di intervenire in quella zona. L'ha detto anche in pubblico Walter Mazzarri, nell'ultima conferenza stampa post Frosinone, rispondendo in maniera diretta a una domanda di mercato, evidenziando come. Contro il Frosinone si è ritrovato con i soli Gaetano, Cajuste, Demme e Lobotka, non vuole che si ripresenti una situazione simile.- C'èin uscita direzione Lipsia,ha le valigie in mano,reclama spazio e potrebbe andare in prestito. Inoltre il contratto diè in scadenza e a fine stagione presumibilmente lascerà il Napoli. Ma oggi è ancora un calciatore del Napoli e Mazzarri ha bisogno di lui fino alla fine. Infine la questionee potenzialmente fino all'11 febbraio (se il suo Camerun dovesse arrivare in finale) per l'impegno in Coppa d'Africa.. Obiettivo del Napoli, che potrebbe fare un tentativo anticipando i tempi nel mese di gennaio. Ma la priorità oggi è un'altra, il. E occorre fare in fretta, lavorare in questi giorni per avere immediatamente una copertura quando tra due settimane l'ex Fulham partirà per la Coppa d'Africa. Due nomi su tutti nella lista di Meluso e Micheli:di proprietà del Leicester in prestito al Siviglia. Entrambi calciatori fisici, porterebbero quella freschezza e motivazione che ha chiesto Mazzarri, oltre all'aspetto tecnico.