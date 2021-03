Il Verona quest'anno si sta rivelando una piacevolissima realtà, riuscendo ad imporre il proprio gioco anche contro le big e mostrando qualità interessanti nei singoli. Tra questi c'è stato l'exploit di Zaccagni, che è arrivato a 5 gol e 7 assist fin qui.



Il Napoli per la prossima stagione ha messo gli occhi proprio su Zaccagni. Addirittura, stando a quanto riporta la radio ufficiale azzurra, Radio Kiss Kiss Napoli, gli azzurri avrebbero addirittura già preso lo stesso Zaccagni. In più nel mirino ci sarebbe Juric (per sostituire Gattuso il prossimo anno), Barak, Faraoni e Dimarco.