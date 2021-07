Siamo al secondo giorno di ritiro per il Napoli e un aspetto su tutti ha fatto discutere l'ambiente partenopeo. Si tratta dei kit d'allenamento che sono gli stessi dello scorso anno con la copertura del vecchio sponsor Kimbo sostituito da una scritta "SSC Napoli".



L'edizione odierna del Mattino ha affrontato l'argomento divise della prossima stagione. Stando a quanto riporta il quotidiano, le nuove divise e il nuovo materiale sarà disponibile per il secondo ritiro, quello in Abruzzo a Castel di Sangro.