Secondo la redazione di Sky Sport: “Per Lozano la trattativa c’è ancora, al Napoli piace ancora. Ora il PSV è uscito dalla Champions e per il giocatore stare in Champions è fondamentale. Prezzo intorno ai 40 milioni di euro. Ma i rapporti del Napoli con Raiola non sono idilliaci dopo l’affare Manolas. Anche se ci sono nuovi contatti telefonici. Stallo totale invece per James Rodriguez”