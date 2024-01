Napoli, scatto per Perez: nuovi contatti positivi, il punto sulla difesa

Francesco Guerrieri

Rientrato dalla Supercoppa italiana in Arabia Saudita, il Napoli continua la caccia a un difensore. Tra i tanti profili sondati gli azzurri stanno insistendo per Nehuén Pérez. L'argentino classe 2000 è il giocatore che convince tutti, con l'Udinese si sta continuando a lavorare per trovare una quadra e il giocatore ha già aperto al trasferimento in azzurro. L'ultimo contatto tra club è quello di stamattina, durante il quale le parti hanno fatto ulteriori passi in avanti diminuendo la forbice tra richiesta e offerta. E' una trattativa che stanno portando avanti i due presidente De Laurentiis e Pozzo, le chiacchierate procedono in modo positivo con fiducia e ottimismo, da ogni parte c'è la volontà di venirsi incontro.



LA TRATTATIVA PER PEREZ - L'ultima offerta del Napoli era di 15 milioni di euro, l'Udinese ha chiesto uno sforzo in più valutando il giocatore una cifra superiore. Le due società potrebbero trovare la quadra giusta intorno ai 17/18 milioni, una cifra con la quale poi l'Udinese andrebbe sul mercato a cercare un sostituto. Nella giornata di oggi quindi bisogna registrare importanti passi avanti del Napoli per Perez, che a oggi è davanti a tutti nella lista delle preferenze degli azzurri staccando gli altri nomi.